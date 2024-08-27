Єрмак: санкції проти рф працюють, але можуть діяти краще

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що санкції проти росії діють, але вони можуть працювати краще і збільшуватися саме до закінчення війни. Про це Єрмак заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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"Санкції діють, це точно доведений факт, але безумовно вони можуть діяти краще. І це теж факт і безумовно санкції повинні працювати, повинні збільшуватися саме до закінчення війни. Жодні розмови про те, що якісь послаблення санкцій не може бути поки триває ця загарбницька війна. Наша група з Макфолом випустила десь 20 пакетів і третина цих пакетів вже реалізована нашими партнерами. В певних галузях ми стали першопрохідцями. І запропонували санкції, які вже втілені, але до цього не застосовувалися. Так, наприклад, була дуже довга дискусія щодо санкцій проти пропагандистів, а ви знаєте, що російська пропаганда - це ще один вид зброї (...). Я не можу сказати, що ці санкції на 100% прийняті нашими партнерами, але дуже велика кількість пропагандистів сьогодні знаходяться під санкціями. Вони не можуть не лише виїхати, а й користуватися своїм майном за межами росії", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що головним є зменшувати потужність російської машини і "для цього ми знаходимо різні аргументи, щоб заробіток росії на нафті, інших енергоносіях зменшувався".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості використання заморожених російських активів для захисту країни. Зеленський також підкреслив необхідність швидкого постачання оборонного озброєння.