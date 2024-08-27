Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что санкции против россии действуют, но они могут работать лучше и увеличиваться именно до окончания войны. Об этом Ермак заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

"Санкции действуют, это точно доказанный факт, но безусловно они могут действовать лучше. И это тоже факт и безусловно санкции должны работать, должны увеличиваться именно до окончания войны. Никакие разговоры о том, что какие-то ослабления санкций не может быть пока продолжается эта захватническая война. Наша группа с Макфолом выпустила где-то 20 пакетов и треть этих пакетов уже реализована нашими партнерами. В определенных отраслях мы стали первопроходцами. И предложили санкции, которые уже воплощены, но до этого не применялись. Так, например, была очень долгая дискуссия о санкциях против пропагандистов, а вы знаете, что российская пропаганда - это еще один вид оружия (...). Я не могу сказать, что эти санкции на 100% приняты нашими партнерами, но очень большое количество пропагандистов сегодня находятся под санкциями. Они не могут не только выехать, но и пользоваться своим имуществом за пределами россии", - сказал Ермак.

Он отметил, что главным является уменьшать мощность российской машины и "для этого мы находим различные аргументы, чтобы заработок россии на нефти, других энергоносителях уменьшался".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность использования замороженных российских активов для защиты страны. Зеленский также подчеркнул необходимость быстрой поставки оборонного вооружения.