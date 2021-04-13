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Єрмак просить США розмістити на території України зенітно-ракетні комплекси Patriot

Єрмак просить США розмістити на території України зенітно-ракетні комплекси Patriot

Київ • УНН

 • 25970 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Керівник апарату Президента Андрій Єрмак висловив прохання розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot на території України. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time, пише УНН.

Деталі

У відповідь на перший військовий конфлікт за час свого перебування на посаді президент Джо Байден пообіцяв свою “непохитну підтримку” Україні, в тому числі за допомогою військової допомоги. Його адміністрація закликала європейських союзників, особливо Францію та Німеччину, також підтримувати Україну.

Президент Володимир Зеленський та його уряд хотіли б бачити більше підтримки, особливо це стосується висококласної зброї.

Керівник апарату Президента Андрій Єрмак висловлює прохання розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot на території України.

Цитата

“Україна тримає лінію проти Росії не лише для нас, але і для Заходу. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі — у Польщі. Вони повинні бути тут”, — сказав Єрмак.

Додатково

У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.

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