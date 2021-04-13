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Ермак просит США разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot

Ермак просит США разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot

Киев  •  УНН

 • 25956 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Руководитель аппарата Президента Андрей Ермак попросил разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины. Об этом он заявил в интервью журналу Time, пишет УНН.

Детали

В ответ на первый военный конфликт за время своего пребывания в должности президент Джо Байден пообещал свою “непоколебимую поддержку” Украине, в том числе с помощью военной помощи. Его администрация призвала европейских союзников, особенно Францию и Германию, также поддерживать Украину.

Президент Владимир Зеленский и его правительство хотели бы видеть больше поддержки, особенно это касается высококлассного оружия.

Руководитель аппарата Президента Андрей Ермак выражает просьбу разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины.

Цитата

“Украина держит линию против России не только для нас, но и для Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь ”, - сказал Ермак.

Дополнительно

В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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