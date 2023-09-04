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Єгипет уклав з рф приватну угоду на закупівлю майже півмільйона тонн пшениці - Reuters

Єгипет уклав з рф приватну угоду на закупівлю майже півмільйона тонн пшениці - Reuters

Київ • УНН

 • 432063 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) уклало з російською компанією Solaris угоду на закупівлю близько 480 000 метричних тонн пшениці. Про це агентству Reuters розповіли чотири трейдери на умовах анонімності, інформує УНН.

Деталі

За словами трейдерів, у п'ятницю GASC уклав з Solaris угоду за ціною близько 270 доларів за тонну на основі вартості та фрахту (C&F). Вони повідомили, що ціна може бути нижчою від неофіційної мінімальної, встановленої урядом рф для контролю внутрішніх цін на пшеницю. Зазначається, що інші російські постачальники пшениці подали пропозиції в п’ятницю за ціною "франко-борт" у 265 доларів за тонну, вважаючи, що це встановлена ​​мінімальна ціна, і за ціною C&F, яка перевищувала 270 доларів за тонну.

Трейдери зауважили, що мінімальна ціна не є юридично обов’язковою, але очікується, що постачальники будуть виконувати інструкції міністерства сільського господарства рф. Вони додали, що наразі є "різні мінімальні ціни" для приватного продажу та продажу на відкритих торгах, а також для продажу з вересня по грудень і знижки на нижчі сорти пшениці.

Минулого тижня російські постачальники у тендері подали заявки за мінімальною ціною, 270 доларів США за метричну тонну на основі FOB, з цінами C&F в діапазоні від 286,25 до 291 долара за метричну тонну. Тоді трейдери повідомили Reuters, що це "вплинуло на конкурентоспроможність російської пшениці", а GASC замість цього купує дешевшу румунську та французьку пшеницю.

Повідомляється, що генеральне управління з поставок товарів також приватно купило один вантаж болгарської пшениці за 270 доларів США за тонну C&F.

Доповнення

Єгипет, який є одним із найбільших у світі імпортерів пшениці, почав переходити на прямі закупівлі замість тендерів у 2022 році. Тоді міністр постачання Єгипту заявив, що закупівлі безпосередньо у постачальників "дозволили домовитися про кращі ціни в періоди невизначеності".

Зокрема, країна почала покладатися на відносно дешеве російське зерно після того, як експорт зернових з України був порушений через повномасштабне вторгнення рф. Нещодавно уряд підписав кредитну угоду на 500 мільйонів доларів США з Експортним офісом Абу-Дабі (ADEX) для купівлі імпортної пшениці в агробізнесу Al Dahra, що базується в ОАЕ.

Нагадаємо

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