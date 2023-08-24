росія відправила крадену українську кукурудзу у Ліван. Україна закликає не приймати цей суховантаж — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія відправила у Ліван крадену українську кукурудзу. Україна просить заборонити сирійському судну, яке ймовірно перевозить вкрадене українське збіжжя, швартуватися в ліванському порту Тріполі. Відповідна дипломатична нота українського посольства є у розпорядженні Reuters, передає УНН.
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Українське посольство направило цю ноту міністерствам транспорту, фінансів і економіки Лівану, а також митному управлінню держави, у яку прямує вантаж із краденим.
За даними Reuters, сирійське судно “Finikia” перевозить 6000 тонн кукурудзи, яку росіяни везуть з чорноморського порту Севастополь.
Зокрема, це українська кукурудза, яку окупанти викрали зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
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Українська сторона стверджує, що сирійське судно “порушує міжнародне право”, і висловлює сподівання, що Ліван “не дозволить зайти вищезгаданому вантажному судну FINIKIA до портів Лівану для продажу вкраденого українського зерна”.
Можновладці Лівану поки не відреагували на цю заяву. Втім, і судно із краденою кукурудзою, за даними MarineTraffic і джерелами в порту Тріполі, ще не прибуло до Лівану.
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Минулого року Україна підняла тривогу, коли корабель Laodicea під сирійським прапором пришвартувався в Бейруті, перевозячи, за словами України, 10 000 тонн викраденого борошна та ячменю. Ліван перехопив судно, але зрештою дозволив йому залишити свій порт. Суховантаж поплив до Сирії.
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Як Finikia, так і Laodicea належать Головному управлінню морського транспорту Сирії. З 2015 року Сполучені Штати наклали санкції на організацію та кораблі, які їй належать, за їхню роль у війні в Сирії.