Підступний план: Туреччина, росія і Катар готують власну "зернову угоду" – Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Німецька газета BILD опублікувала матеріал, у якому стверджує, що володіє листуванням між МЗС росії та Туреччини щодо нової тристоронньої угоди про поставки зерна як противагу "чорноморській зерновій угоді", яку розірвала росія, передає УНН.
Деталі
За даними BILD, у листах від 21, 23 і 28 липня і 7 і 8 серпня йдеться про «тристоронню співпрацю Туреччини, росії і Катара у питанні поставок зерна нужденним країнам».
Основою співпраці є односторонній "меморандум про тристоронню співпрацю", який передбачає оплачений Катаром і організований Туреччиною експорт російського зерна переважно в Африку.
Як пише Bild, 8 серпня МЗС Туреччини повідомило російське посольство в Анкарі про потребу здійснити тристоронню співпрацю щодо експорту російського зерна "як доповнення до чорноморської ініціативи".
Цитата
"Замість того, щоб дозволити росії просто експортувати своє і крадене (з Українт) зерно в бідні країни, Анкара хоче "угоди між ООН і РФ у пакеті з чорноморською ініціативою за участю Туреччини". Тобто Туреччина хоче зв'язати і взаємно убезпечити російський експорт зерна з українським", – ідеться в матеріалі Bild.
Доповнення
Як пише видання, у разі якщо угоду за підтримки ООН укладуть, то Україна опиниться перед вибором – або погоджуватися на безпечний експорт "російського" (тобто вкраденого) зерна і припиняти атаки на російські судна, або тоді Україну можуть звинуватити у продовольчій кризі у світі, і при тому що росіяни ледь не щодня атакують українські порти.
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За даними Bild, нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті. Для цього спецрейсом туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Відомо, що 20 серпня до Угорщини також прибуде президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Нагадаємо, за даними Reuters, Індія розглядає можливість купівлі пшениці у росії зі знижкою.