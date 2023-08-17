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Індія розглядає можливість купівлі пшениці у росії зі знижкою - Reuters

Індія розглядає можливість купівлі пшениці у росії зі знижкою - Reuters

Київ • УНН

 • 771254 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Індія веде переговори з росією про імпорт пшениці зі знижкою проти світових цін, що зростають, що є рідкісним кроком для збільшення поставок і стримування продовольчої інфляції напередодні виборів, з посиланням на чотири джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

«Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно», - сказало одне з джерел, відповідаючи на запитання щодо імпорту пшениці з росії.

Як повідомляється, імпорт дозволить Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які підняли інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.

План індійського уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, що розглядаються, спрямованих на зниження цін на основні товари, такі як паливо, крупи і бобові, пише видання.

Як вказує видання, "остаточне рішення може бути ухвалено через кілька тижнів".

Минулого місяця Санджів Чопра з міністерства продовольства країни заявив, що пропозицій про імпорт пшениці з росії не надходило.

За словами іншого джерела, хоча Індії потрібно всього від 3 до 4 мільйонів метричних тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, Нью-Делі може розглянути можливість імпорту від 8 до 9 мільйонів тонн пшениці з росії, щоб значно більше вплинути на ціни.

"росія заявила про свою готовність надати знижку проти ринкових цін, що склалися. Обмежень на вивезення продовольчих товарів із росії немає", - сказав один із чиновників.

Індія також імпортує соняшникову олію з росії та розраховується у доларах США та планує використовувати той самий підхід, додав чиновник.

"Індія може легко отримати від росії знижку від 25 до 40 доларів за тонну. Це гарантує, що вартість вивантаження пшениці залишиться значно нижчою від місцевих цін", - сказав дилер у Мумбаї, який працює у міжнародній торговій компанії.

Доповнення

Індія не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди багато років. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці у 2017 році, коли приватні трейдери відвантажили 5,3 мільйонів метричних тонн.

Минулого року Індія заборонила експорт пшениці через нижчий урожай, і очікується, що врожай цього року буде як мінімум на 10% нижчим за оцінку уряду.

Гуртові ціни на пшеницю в Індії зросли приблизно на 10% за два місяці до семимісячного максимуму в серпні через обмежені запаси. Запаси пшениці на державних складах на 1 серпня становили 28,3 млн тонн, що на 20% нижче за середній показник за 10 років.

Після початку війни рф проти України минулого року росія стала другим за величиною продавцем товарів в Індії, головним чином завдяки знижкам на нафту для Нью-Делі.

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