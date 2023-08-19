Коварный план: Турция, россия и Катар готовят собственную "зерновую сделку" - Bild
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Немецкая газета BILD опубликовала материал, в котором утверждает, что владеет перепиской между МИД россии и Турции относительно нового трехстороннего соглашения о поставках зерна в противовес "черноморской зерновой сделке", которую разорвала россия, передает УНН.
Детали
По данным BILD, в письмах от 21, 23 и 28 июля и 7 и 8 августа говорится о «трехстороннем сотрудничестве Турции, России и Катара в вопросе поставок зерна нуждающимся странам».
Основой является "меморандум о трехстороннем сотрудничестве", который предусматривает оплаченный Катаром и организованный Турцией экспорт российского зерна преимущественно в Африку.
Как пишет Bild, 8 августа МИД Турции уведомил российское посольство в Анкаре о необходимости осуществить трехстороннее сотрудничество по экспорту российского зерна "в качестве дополнения к черноморской инициативе".
Цитата
"Вместо того, чтобы позволить России просто экспортировать своё и ворованное (из Украины) зерно в бедные страны, Анкара хочет "соглашения между ООН и РФ в пакете с черноморской инициативой с участием Турции". То есть Турция хочет связать и взаимно обезопасить российский экспорт зерна с украинским", – говорится в материале Bild.
Дополнение
Как пишет издание, в случае если соглашение при поддержке ООН заключат, то Украина окажется перед выбором – или соглашаться на безопасный экспорт "российского" (то есть украденного) зерна и прекращать атаки на российские суда, или тогда Украину могут обвинить в продовольственном кризисе в мире, и при том что россияне чуть ли не ежедневно атакуют украинские порты.
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По данным Bild, новое соглашение могут заключить уже в эти выходные в Будапеште. Для этого спецрейсом туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Известно, что 20 августа в Венгрию также прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган.
Напомним, по данным Reuters, Индия рассматривает возможность покупки пшеницы у России со скидкой.