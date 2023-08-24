россия отправила краденую украинскую кукурузу в Ливан. Украина призывает не принимать этот сухогруз - Reuters

Детали

Украинское посольство направило эту ноту министерствам транспорта, финансов и экономики Ливана, а также таможенному управлению государства, в которое направляется груз с краденым.

По данным Reuters сирийское судно “Finikia” перевозит 6000 тонн кукурузы, которую россияне везут из черноморского порта Севастополь.

В частности, это украинская кукуруза, которую оккупанты похитили из хранилищ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

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Украинская сторона утверждает, что сирийское судно “нарушает международное право”, и выражает надежду, что Ливан “не позволит зайти вышеупомянутому грузовому судну FINIKIA в порты Ливана для продажи украденного украинского зерна”.

Власти Ливана пока не отреагировали на это заявление. Впрочем, и судно с краденой кукурузой, по данным MarineTraffic и источника в порту Триполи, еще не прибыло в Ливан.

Дополнительно

В прошлом году Украина подняла тревогу, когда корабль Laodicea под сирийским флагом пришвартовался в Бейруте, перевозя, по словам Украины, 10 000 тонн похищенной пшеницы и ячменя. Ливан перехватил судно, но в конце концов позволил ему покинуть свой порт. Сухогруз поплыл в Сирию.

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Как Finikia, так и Laodicea принадлежат Главному управлению морского транспорта Сирии. С 2015 года Соединенные Штаты наложили санкции на организацию и принадлежащие ей корабли за их роль в войне в Сирии.