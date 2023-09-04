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Египет заключил с рф частную сделку на закупку почти полмиллиона тонн пшеницы - Reuters

Египет заключил с рф частную сделку на закупку почти полмиллиона тонн пшеницы - Reuters

Киев • УНН

 • 432063 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) заключило с российской компанией Solaris соглашение на закупку около 480 000 метрических тонн пшеницы. Об этом агентству Reuters рассказали четыре трейдера на условиях анонимности, информирует УНН.

Детали

По словам трейдеров, в пятницу GASC заключил с Solaris сделку по цене около 270 долларов за тонну на основе стоимости и фрахта (C&F). Они сообщили, что цена может быть ниже неофициальной минимальной, установленной правительством рф для контроля внутренних цен на пшеницу. Отмечается, что другие российские поставщики пшеницы подали предложения в пятницу по цене "франко-борт" в 265 долларов за тонну, считая, что это установленная минимальная цена, и по цене C&F, которая превышала 270 долларов за тонну.

Трейдеры отметили, что минимальная цена не является юридически обязательной, но ожидается, что поставщики будут выполнять инструкции министерства сельского хозяйства рф. Они добавили, что сейчас есть "разные минимальные цены" для частной продажи и продажи на открытых торгах, а также для продажи с сентября по декабрь и скидки на низкие сорта пшеницы.

На прошлой неделе российские поставщики в тендере подали заявки по минимальной цене, 270 долларов США за метрическую тонну на основе FOB, с ценами C&F в диапазоне от 286,25 до 291 доллара за метрическую тонну. Тогда трейдеры сообщили Reuters, что это "повлияло на конкурентоспособность российской пшеницы", а GASC вместо этого покупает более дешевую румынскую и французскую пшеницу.

Сообщается, что генеральное управление по поставкам товаров также частным образом купило один груз болгарской пшеницы по 270 долларов США за тонну C&F.

Дополнение

Египет, являющийся одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, начал переходить на прямые закупки вместо тендеров в 2022 году. Тогда министр поставок Египта заявил, что закупки непосредственно у поставщиков "позволили договориться о лучших ценах в периоды неопределенности".

В частности, страна начала полагаться на относительно дешевое российское зерно после того, как экспорт зерновых из Украины был нарушен из-за полномасштабного вторжения россии. Недавно правительство подписало кредитное соглашение на 500 миллионов долларов США с Экспортным офисом Абу-Даби (ADEX) для покупки импортной пшеницы у базирующегося в ОАЭ агробизнеса Al Dahra.

Напомним

24 августа россия отправила в Ливан ворованную украинскую кукурузу. Украина просит запретить сирийскому судну, которое вероятно перевозит украденное украинское зерно, швартоваться в ливанском порту Триполи.

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