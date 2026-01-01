Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу: що відомо
Київ • УНН
Єдиний реєстр зброї буде тимчасово недоступний з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. Це пов'язано з плановим оновленням системи для підвищення стабільності та безпеки.
Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме - з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року, передає УНН із посиланням на МВС.
У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року
Як повідомили у МВС, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.
