ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 10061 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10933 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10822 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 84442 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 101250 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38862 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38090 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33613 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27339 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу: що відомо

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Єдиний реєстр зброї буде тимчасово недоступний з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. Це пов'язано з плановим оновленням системи для підвищення стабільності та безпеки.

Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу: що відомо

Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме - з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року, передає УНН із посиланням на МВС.

У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у МВС, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

Єдиний реєстр зброї: українці подали вже майже пів мільйона заяв на отримання дозволів на зброю18.10.24, 20:35 • 18127 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Техніка