Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу: що відомо

Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме - з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року, передає УНН із посиланням на МВС.

У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у МВС, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

