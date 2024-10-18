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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4638 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Єдиний реєстр зброї: українці подали вже майже пів мільйона заяв на отримання дозволів на зброю

Київ • УНН

 • 18092 перегляди

Українці подали близько 476 тисяч заяв на отримання дозвільних документів на зброю через Єдиний реєстр. Правоохоронці вже ухвалили понад 461 тисячу рішень про надання відповідних дозволів.

Єдиний реєстр зброї: українці подали вже майже пів мільйона заяв на отримання дозволів на зброю

Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю, передає УНН із посиланням на МВС.

Як зазначено у повідомленні МВС, правоохоронці ухвалили вже понад 461 000 рішень про надання відповідних дозвільних документів.

В Україні починає діяти Єдиний реєстр зброї. Що зміниться для власників зброї і тих, хто хоче її отримати22.06.23, 21:00 • 965113 переглядiв

Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї, додали у відомстві.

Понад 285 тисяч дозволів на зброю видано через Єдиний реєстр зброї України19.04.24, 22:02 • 25561 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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