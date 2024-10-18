Єдиний реєстр зброї: українці подали вже майже пів мільйона заяв на отримання дозволів на зброю
Київ • УНН
Українці подали близько 476 тисяч заяв на отримання дозвільних документів на зброю через Єдиний реєстр. Правоохоронці вже ухвалили понад 461 тисячу рішень про надання відповідних дозволів.
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю, передає УНН із посиланням на МВС.
Як зазначено у повідомленні МВС, правоохоронці ухвалили вже понад 461 000 рішень про надання відповідних дозвільних документів.
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Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї, додали у відомстві.
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