Единый реестр оружия: украинцы подали уже почти полмиллиона заявлений на получение разрешений на оружие

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие, передает УНН со ссылкой на МВД.

Как указано в сообщении МВД, правоохранители приняли уже более 461 000 решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

В Украине начинает действовать Единый реестр оружия. Что изменится для владельцев оружия и тех, кто хочет его получить

В общем, с момента запуска реестра в июне 2023 года, в Едином окне гражданина авторизовалось более 141 000 пользователей, из которых почти 50 000 - владельцы оружия, добавили в ведомстве.

Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины