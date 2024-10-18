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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Единый реестр оружия: украинцы подали уже почти полмиллиона заявлений на получение разрешений на оружие

Единый реестр оружия: украинцы подали уже почти полмиллиона заявлений на получение разрешений на оружие

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 17:35  •  3523 просмотра

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Украинцы подали около 476 тысяч заявлений на получение разрешительных документов на оружие через Единый реестр. Правоохранители уже приняли более 461 тысячи решений о предоставлении соответствующих разрешений.

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие, передает УНН со ссылкой на МВД.

Как указано в сообщении МВД, правоохранители приняли уже более 461 000 решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

В Украине начинает действовать Единый реестр оружия. Что изменится для владельцев оружия и тех, кто хочет его получить22 июня 2023, 18:00 • 965001 просмотр

В общем, с момента запуска реестра в июне 2023 года, в Едином окне гражданина авторизовалось более 141 000 пользователей, из которых почти 50 000 - владельцы оружия, добавили в ведомстве.

Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины19 апреля 2024, 19:02 • 25439 просмотров

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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