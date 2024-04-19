Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 306 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. 285 тысяч заявлений получили положительное решение о выдаче. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

На сегодня, в ЕРЗ зарегистрировано уже 306 048 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и тому подобное. По результатам их обработки правоохранители приняли более 285 000 решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов. - говорится в сообщении.

Детали

По данным министерства за неполные 10 месяцев работы реестра, через сервис Единого окна гражданина авторизовались более 70 тысяч пользователей.

Вопрос учтенного и зарегистрированного оружия остается одним из ключевых направлений в работе МВД. Благодарны каждому, кто пользуется сервисами ЕРЗ для оформления разрешительных документов на оружие. - поблагодарили в МВД.

За консультацией по работе ЕРЗ украинцы могут обратиться по горячему телефону: 044 334 40 35, или задать вопрос в Телеграмм-боте @arms_mvs_bot или в чат-боте в Едином окне для граждан.

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