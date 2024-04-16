В Запорожье разоблачили подпольную оружейную мастерскую, которая изготавливала боеприпасы для преступников

В Запорожье полицейские остановили деятельность подпольной оружейной, которая изготавливала и переделывала боеприпасы для криминальных элементов области. Об этом сообщает Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области и следователи отдела полиции № 1 Запорожского райуправления полиции идентифицировали двух местных жителей как лиц, причастных к незаконной деятельности. Они обнаружили, что эти лица арендовали гараж и обустроили в нем подпольный цех для изготовления боеприпасов различного калибра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительное количество патронов (7 405), заготовок под патроны (более 11 кг), ружье, винтовку, а также оборудование и документацию. Одному из фигурантов уже сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, а сейчас проводятся дополнительные экспертные исследования, которые могут привести к представлению подозрения другому фигуранту.

За содеянное обоим мужчинам может грозить до 7 лет лишения свободы согласно Уголовному кодексу Украины.

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