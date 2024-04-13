От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев

На руках украинцев может находиться от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия и речь идет не о короткоствольном, а автоматическом оружии, гранатах, минах и прочем. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью в рамках Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, пишет УНН.

"От миллиона до пяти миллионов, это цифры которые называются сейчас, после войны 2-3 млн, как минимум, огнестрельного оружия. И это не короткоствольное оружие, а автоматическое: это гранаты, мины и еще более серьезное оружие, которое сейчас есть на руках граждан" - говорит Клименко.

Министр внутренних дел добавил, что Верховная Рада в первом чтении уже приняла закон о трофейном оружии. Он предусматривает, что в течение 90 дней после окончания режима военного положения, это оружие должно быть сдано в органы Национальной полиции.

Напомним

СБУ разоблачила на Херсонщине "черного оружейника", который хотел продавать "трофейное" оружие рашистов местному криминалитету.