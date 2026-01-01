Единый реестр оружия временно приостановит работу: что известно

Единый реестр оружия временно не будет работать - с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года, передает УНН со ссылкой на МВД.

В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД работа Реестра будет приостановлена с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года - говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, в этот период доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен. Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы.

