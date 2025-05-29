Є певні теми, які ми з Мерцом домовилися не обговорювати публічно: Зеленський про ракети Taurus

Президент Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом не обговорювати публічно питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню RTL, пише УНН.

Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно... Питання Taurus ми обговорювали з канцлером у двох розмовах. Ми працюємо в цьому напрямку. Але я не можу надати вам більше деталей. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова - сказав Зеленський.

Зеленський також наголосив, що Taurus - це лише один з інструментів, який Україна може використати для своєї оборони, проте лише ці ракети не зможуть захистити жодну країну від агресії росії.

Taurus – не єдиний спосіб зупинити росію, путіна. Цього замало. Нам потрібні Taurus, Patriot. Нам потрібно це розвивати. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети. Потрібна єдність Європи та Америки. Без цього росія може атакувати будь-кого. Якщо не зміцнювати Україну, якщо ми цього не зробимо, росія може атакувати інших - пояснив Президент.

Доповнення

Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, для використання цих систем озброєння потрібна тривала підготовка українських військових.

Зеленський повідомив, що Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї далекої дії, зокрема крилаті ракет Taurus.