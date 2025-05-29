Есть определенные темы, которые мы с Мерцем договорились не обсуждать публично: Зеленский о ракетах Taurus

Президент Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем не обсуждать публично вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию RTL, пишет УНН.

Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично... Вопрос Taurus мы обсуждали с канцлером в двух разговорах. Мы работаем в этом направлении. Но я не могу предоставить вам больше деталей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово - сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Taurus - это лишь один из инструментов, который Украина может использовать для своей обороны, однако только эти ракеты не смогут защитить ни одну страну от агрессии россии.

Taurus – не единственный способ остановить россию, путина. Этого мало. Нам нужны Taurus, Patriot. Нам нужно это развивать. Нужно политическое давление. Нужны мощные санкционные пакеты. Нужно единство Европы и Америки. Без этого россия может атаковать кого угодно. Если не укреплять Украину, если мы этого не сделаем, россия может атаковать других - пояснил Президент.

Дополнение

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, для использования этих систем вооружения нужна длительная подготовка украинских военных.

Зеленский сообщил, что Украина все еще надеется на поставку Германией оружия дальнего действия, в частности крылатых ракет Taurus.