Є ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони - Решетилова
Київ • УНН
Ольга Решетилова, Уповноважена Президента, повідомила про ідею масштабування підрозділу "Янголи" на всі Сили оборони. Цей підрозділ спеціалізується на секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій.
Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що існує ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони на кшталт, як у Військово-морських силах, який спеціалізується на складних та секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Я про це вже говорила про з Президентом. Є ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони. Політична воля є, як я вже сказала, це проговорено з Президентом, який підтримав цю ідею. Зараз просто треба, щоб хтось взяв на себе лідерство, щоб це все реалізувати, тому що це складна історія. Дуже важливо правильно будувати цей підрозділ в системі Сил оборони. Зрозуміти підпорядкування, хто відповідальний, тому що у таких операціях дуже важлива персональна відповідальність, коли людина контролює кожен крок", - сказала Решетилова.
Доповнення
Спеціальний загін ВМС "Янголи" - спеціальний загін розвідки Військово-морських сил Збройних сил України, що спеціалізується на складних та секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо
Спеціальний загін ВМС "Янголи" здійснив успішну операцію з евакуації чотирьох українських військовослужбовців, які понад три роки переховувалися на тимчасово окупованій території.