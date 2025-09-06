$41.350.00
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 16968 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 29529 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 35846 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 27738 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 38209 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42589 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36405 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 67557 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 46634 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Є ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони - Решетилова

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Ольга Решетилова, Уповноважена Президента, повідомила про ідею масштабування підрозділу "Янголи" на всі Сили оборони. Цей підрозділ спеціалізується на секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій.

Є ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони - Решетилова

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що існує ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони на кшталт, як у Військово-морських силах, який спеціалізується на складних та секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Я про це вже говорила про з Президентом. Є ідея масштабувати підрозділ "Янголи" на всі Сили оборони. Політична воля є, як я вже сказала, це проговорено з Президентом, який підтримав цю ідею. Зараз просто треба, щоб хтось взяв на себе лідерство, щоб це все реалізувати, тому що це складна історія. Дуже важливо правильно будувати цей підрозділ в системі Сил оборони. Зрозуміти підпорядкування, хто відповідальний, тому що у таких операціях дуже важлива персональна відповідальність, коли людина контролює кожен крок", - сказала Решетилова.

Доповнення

Спеціальний загін ВМС "Янголи" - спеціальний загін розвідки Військово-морських сил Збройних сил України, що спеціалізується на складних та секретних евакуаційних операціях з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо

Спеціальний загін ВМС "Янголи" здійснив успішну операцію з евакуації чотирьох українських військовослужбовців, які понад три роки переховувалися на тимчасово окупованій території.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Військово-морські сили Збройних сил України
Збройні сили України