06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
06:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
5 сентября, 06:13
Есть идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны - Решетилова

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ольга Решетилова, Уполномоченная Президента, сообщила об идее масштабирования подразделения "Ангелы" на все Силы обороны. Это подразделение специализируется на секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий.

Есть идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны - Решетилова

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что существует идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны по типу, как в Военно-морских силах, которое специализируется на сложных и секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий. Об этом она сообщила в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Я об этом уже говорила с Президентом. Есть идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны. Политическая воля есть, как я уже сказала, это проговорено с Президентом, который поддержал эту идею. Сейчас просто нужно, чтобы кто-то взял на себя лидерство, чтобы это все реализовать, потому что это сложная история. Очень важно правильно строить это подразделение в системе Сил обороны. Понять подчинение, кто ответственен, потому что в таких операциях очень важна персональная ответственность, когда человек контролирует каждый шаг", - сказала Решетилова.

Дополнение

Специальный отряд ВМС "Ангелы" - специальный отряд разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, специализирующийся на сложных и секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий.

Напомним

Специальный отряд ВМС "Ангелы" осуществил успешную операцию по эвакуации четырех украинских военнослужащих, которые более трех лет скрывались на временно оккупированной территории.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военно-морские силы Украины
Вооруженные силы Украины