Есть идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны - Решетилова
Киев • УНН
Ольга Решетилова, Уполномоченная Президента, сообщила об идее масштабирования подразделения "Ангелы" на все Силы обороны. Это подразделение специализируется на секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий.
Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что существует идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны по типу, как в Военно-морских силах, которое специализируется на сложных и секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий. Об этом она сообщила в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Я об этом уже говорила с Президентом. Есть идея масштабировать подразделение "Ангелы" на все Силы обороны. Политическая воля есть, как я уже сказала, это проговорено с Президентом, который поддержал эту идею. Сейчас просто нужно, чтобы кто-то взял на себя лидерство, чтобы это все реализовать, потому что это сложная история. Очень важно правильно строить это подразделение в системе Сил обороны. Понять подчинение, кто ответственен, потому что в таких операциях очень важна персональная ответственность, когда человек контролирует каждый шаг", - сказала Решетилова.
Дополнение
Специальный отряд ВМС "Ангелы" - специальный отряд разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, специализирующийся на сложных и секретных эвакуационных операциях с временно оккупированных территорий.
Напомним
Специальный отряд ВМС "Ангелы" осуществил успешную операцию по эвакуации четырех украинских военнослужащих, которые более трех лет скрывались на временно оккупированной территории.