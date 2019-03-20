Японський зонд виявив на астероїді Рюгу можливі компоненти води
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Японський космічний зонд “Хаябуса-2” (“Сокіл-2”) виявив на астероїді Рюгу велику кількість мінералів з вмістом з’єднаних в єдину групу атомів кисню і водню, які при певних умовах можуть стати водою. Це показало дослідження поверхні астероїда за допомогою спектрографа, повідомляє в середу інформаційне агентство Kyodo, передає УНН.
Агентство наводить доповідь, підготовлену експертами Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) і ряду провідних університетів країни для міжнародного наукового журналу Science.
“Хаябуса-2” знаходиться на орбіті Рюгу з червня 2018 року. Одна з головних завдань його місії — взяти на астероїді діаметром всього 900 м зразки грунту, які можуть вказати на присутність потенційних компонентів води і органічних сполук. Їх дослідження, як вважають фахівці, може допомогти в розгадці таємниць поширення життя у Всесвіті.
Нагадаємо, 22 лютого “Хаябуса-2” зробив коротку посадку на поверхні Рюгу і взяв там перші зразки грунту. 5 квітня апарат повинен вистрілити по астероїду мідним снарядом, щоб створити на ньому великий кратер. У разі успіху це відкриє доступ до порід, що збереглися в недоторканності з часу народження нашої Сонячної системи. “Хаябуса-2” потім здійснить посадку в районі кратера і візьме нові зразки грунту, де також вчені розраховують знайти сліди води і органічних речовин.
Астероїд Рюгу ( “Палац дракона”) знаходиться між Землею і Марсом на відстані близько 300 млн км від нашої планети. “Хаябуса-2” був запущений до нього в грудні 2014 року з космодрому на японському острові Танегасіма.
Передбачається, що зонд вагою близько 600 кг орієнтовно в листопаді або грудні зійде з орбіти астероїда і відправиться в зворотний шлях. До 2020 року він повинен повернутися на Землю.
Як повідомляв УНН, розроблена в ФРН роботизована установка вперше пробурила грунт Марса, заглибившись в надра Червоної планети до 50 см.