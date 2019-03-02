Установка, створена у Німеччині, вперше пробурила грунт Марса
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Розроблена в ФРН роботизована установка вперше пробурила грунт Марса, заглибившись в надра Червоної планети до 50 см. Про це повідомив Німецький аерокосмічний центр (DLR) в Кельні, інформує УНН.
Бурова установка під офіційною назвою HP3 зонда Mars InSight покликана допомогти розкрити деякі таємниці грунту Марса, зокрема, виміряти тепловий потік надр Червоної планети. Протягом 4-х годин робот завдав 4 тисячі ударів по марсіанській поверхні.
“При просуванні в глибину бурова установка, очевидно, натрапила на камінь і відхилилася приблизно на 15 градусів, або зсунувши його, або пробивши”, — повідомив науковий керівник експерименту Тільман Шпон. Після фази охолодження вчені мають намір знову запустити робот ще на 4 години. Планується, що він заглибиться за ці два етапи на 3-5 метрів.
HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) здатний виміряти температуру до однієї тисячної частки градуса за Цельсієм. Фахівцям це допоможе зробити певні висновки про розвиток внутрішньої структури Червоної планети.
Робот був розроблений DLR і спущений на Марс в кінці листопада в рамках місії Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) InSight. 26 листопада станція Mars InSight, подолавши відстань у 480 млн км, здійснила посадку на планеті в районі екваторіального нагір’я Елізіум. Це приблизно в 600 км від кратера Гейл, де вів дослідження марсохід Curiosity.
Як повідомляв УНН, NASA припинило спроби зв’язатися з марсоходом Opportunity.