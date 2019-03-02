Установка, созданная в Германии, впервые пробурила грунт Марса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Разработанная в ФРГ роботизированная установка впервые пробурила грунт Марса, углубившись в недра Красной планеты до 50 см. Об этом сообщил Немецкий аэрокосмический центр (DLR) в Кельне, информирует УНН.
Буровая установка под официальным названием HP3 зонда Mars InSight призвана помочь раскрыть некоторые тайны грунта Марса, в частности, измерить тепловой поток недр Красной планеты. В течение 4-х часов робот нанес 4 тысячи ударов по марсианской поверхности.
“При продвижении в глубину буровая установка, очевидно, наткнулась на камень и отклонилась примерно на 15 градусов, либо сдвинув его, либо пробив”, — сообщил научный руководитель эксперимента Тильман Шпон. После фазы охлаждения ученые намерены снова запустить робот еще на 4 часа. Планируется, что он углубится за эти два этапа на 3-5 метров.
HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) способен измерить температуру до одной тысячной доли градуса по Цельсию. Специалистам это поможет сделать определенные выводы о развитии внутренней структуры Красной планеты.
Робот был разработан DLR и спущен на Марс в конце ноября в рамках миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) InSight. 26 ноября станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на планете в районе экваториального нагорья Элизиум. Это примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity.
Как сообщал УНН, NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity.