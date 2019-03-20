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Японский зонд обнаружил на астероиде Рюгу возможные компоненты воды

Киев • УНН

 • 10808 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") обнаружил на астероиде Рюгу большое количество минералов с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой. Это показало исследование поверхности астероида с помощью спектрографа, сообщает в среду информационное агентство Kyodo, передает УНН.

Японский зонд обнаружил на астероиде Рюгу возможные компоненты воды

Агентство приводит доклад, подготовленный экспертами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и ряда ведущих университетов страны для международного научного журнала Science.

"Хаябуса-2" находится на орбите Рюгу с июня 2018 года. Одна из главных задач его миссии - взять на астероиде диаметром всего 900 м образцы грунта, которые могут указать на присутствие потенциальных компонентов воды и органических соединений. Их исследование, как считают специалисты, может помочь в разгадке тайн распространения жизни во Вселенной.

Напомним, 22 февраля "Хаябуса-2" сделал короткую посадку на поверхности Рюгу и взял там первые образцы почвы. 5 апреля аппарат должен выстрелить по астероиду медным снарядом, чтобы создать на нем большой кратер. В случае успеха это откроет доступ к пород, сохранившихся в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. "Хаябуса-2" затем совершит посадку в районе кратера и возьмет новые образцы почвы, где также ученые рассчитывают найти следы воды и органических веществ.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом на расстоянии около 300 млн км от нашей планеты. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. К 2020 году он должен вернуться на Землю.

Как сообщал УНН, разработанная в ФРГ роботизированная установка впервые пробурила грунт Марса, углубившись в недра Красной планеты до 50 см.

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