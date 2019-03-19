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Японія скине бомбу на астероїд

Київ • УНН

 • 34028 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Космічне агентство Японії (JAXA) заявило, що його космічний апарат Hayabusa2 після приземлення у минулому місяці на віддаленому астероїді скине на нього вибухівку, щоб зробити кратер, звідки потім збере підземні зразки для можливих підказок про походження Сонячної системи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Phys.org.

Японія скине бомбу на астероїд

Hayabusa2, який приземлився на астероїд 22 лютого, скине ударний пристрій розміром з бейсбольний м'яч вагою 2 кілограми на астероїд 5 квітня, щоб зібрати глибше з-під землі зразки, які не піддавалися впливу сонця або космічного випромінювання.

За словами інженера проекту JAXA Таканао Саекі, для виконання завдання потрібно, щоб космічний апарат швидко перемістився на інший бік астероїда, щоб він не постраждав від осколків від вибуху. "Це буде дуже складно", - додав він.

Відійшовши, Hayabusa2 залишить камеру для фіксації результату. Космічний апарат повинен почекати кілька тижнів, перш ніж повернутися у район кратера для спостережень.

Місія дозволить вченим JAXA дослідити кратер, щоб визначити історію астероїда, сказав Коджі Вада, який відповідає за проект.

Нагадаємо, минулого року японський зонд долетів до астероїда для вивчення походження життя.

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