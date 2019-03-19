Японія скине бомбу на астероїд

КИЇВ. 19 березня. УНН. Космічне агентство Японії (JAXA) заявило, що його космічний апарат Hayabusa2 після приземлення у минулому місяці на віддаленому астероїді скине на нього вибухівку, щоб зробити кратер, звідки потім збере підземні зразки для можливих підказок про походження Сонячної системи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Phys.org.