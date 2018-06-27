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Японський зонд долетів до астероїда для вивчення походження життя

Японський зонд долетів до астероїда для вивчення походження життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Японський космічний зонд "Хаябуса-2" долетів до астероїда Рюгу, розташованого майже за 300 мільйонів кілометрів від Землі, для збору зразків, які можуть дати підказки про народження Сонячної системи та походження життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Після більш ніж трирічного польоту зонд "Хаябуса-2" розташувався на спостережній позиції за 20 кілометрів від космічного об’єкта, повідомили у японському агентстві космічного розвідки.

Вважається, що астероїд Рюгу містить відносно велику кількість органічної речовини та води, тому науковці сподіваються, що зразки, взяті з астероїда, вкажуть на причини зародження життя на Землі.

Апарат кілька місяців вивчатиме траєкторію обертання Рюгу і його гравітаційне поле. У вересні "Хаябуса-2" має здійснити посадку і взяти зразки порід. Всього така операція запланована тричі. Наприкінці 2019 року зонд вирушить назад на Землю.

Астероїд Рюгу розташований між Землею і Марсом, його діаметр всього 900 метрів.

Нагадаємо, Японія запустила зонд "Хаябуса-2" до астероїда у грудні 2014 року.

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