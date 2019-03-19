Япония сбросит бомбу на астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Космическое агентство Японии (JAXA) заявило, что его космический аппарат Hayabusa2 после приземления в прошлом месяце на удаленном астероиде сбросит на него взрывчатку, чтобы сделать кратер, откуда потом соберет подземные образцы для возможных подсказок о происхождении Солнечной системы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Phys.org.
Hayabusa2, который приземлился на астероид 22 февраля, сбросит ударное устройство размером с бейсбольный мяч весом 2 килограмма на астероид 5 апреля, чтобы собрать глубже из-под земли образцы, которые не подвергались воздействию солнца или космического излучения.
По словам инженера проекта JAXA Таканао Саэко, для выполнения задания нужно, чтобы космический аппарат быстро переместился на другую сторону астероида, чтобы он не пострадал от осколков от взрыва. "Это будет очень сложно", - добавил он.
Отойдя, Hayabusa2 оставит камеру для фиксации результата. Космический аппарат должен подождать несколько недель, прежде чем вернуться в район кратера для наблюдений.
Миссия позволит ученым JAXA исследовать кратер, чтобы определить историю астероида, сказал Коджи Вада, который отвечает за проект.
В прошлом году японский зонд долетел до астероида для изучения происхождения жизни.