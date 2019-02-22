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Японський зонд здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Японський космічний зонд “Хаябуса-2” зробив в п’ятницю успішну посадку на астероїд Рюгу, який знаходиться на відстані 340 млн км від Землі. Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), передає УНН з посиланням також на видання The Verge.

Апарат зумів сісти на заздалегідь обрану відносно рівну площадку діаметром 6 м, розташовану біля екватора астероїда. Після посадки “Хаябуса-2” вистрілив в поверхню астероїда металевою кулею і негайно зібрав зразки порід, що піднялися, спеціальним пилососом. Частинки грунту і каменів поміщені в герметичний контейнер. Взявши зразки його ґрунту, зонд злетів з небесного тіла.

Апарат, як очікується, повернеться на орбіту астероїда. Він буде перебувати там до кінця року. Передбачається, що “Хаябуса-2” здійснить ще дві посадки на це небесне тіло і продовжить збір його порід.

Нинішня операція по посадці апарату почалася ще в четвер з запізненням майже на п’ять годин від наміченого часу через додаткову перевірку систем космічного зонда. Тому швидкість опускання на поверхню астероїда з висоти приблизно 20 км була істотно прискорена. Складність операції полягала в тому, що оператори з Землі не могли управляти процесом посадки — сигнал до апарату на таких відстанях йде занадто довго. Тому “Хаябуса-2” виконував свій складний маневр самостійно, орієнтуючись на світловий маячок, що відбиває сонячне світло, який був завчасно скинутий в район посадки.

Як повідомляв УНН, глава NASA зазначив, що Ізраїль може зіграти важливу роль у поверненні на Місяць на постійній основі.

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