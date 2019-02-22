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Очільник NASA: Ізраїль може зіграти важливу роль у поверненні на Місяць на постійній основі

Очільник NASA: Ізраїль може зіграти важливу роль у поверненні на Місяць на постійній основі

Київ • УНН

 • 9188 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Глава NASA зазначив, що Ізраїль може зіграти важливу роль у поверненні на Місяць на постійній основі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

Глава NASA зазначив, що “Ізраїль може зіграти важливу роль у поверненні на Місяць на постійній основі”. Він загострив увагу на планах цієї країни доставити на Місяць космічний апарат. Він буде перебувати на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Запуск з космодрому на мисі Канаверал планується здійснити ввечері в четвер за місцевим часом (ніч на п’ятницю за київським часом).

“Ізраїль буде четвертою країною, яка досягне поверхні Місяця”, — сказав Брайденстайн. “Унікально в даному випадку те, що ця місія більш ніж на 90% фінансується з коштів приватного сектора. Це перший приватний місячний посадковий модуль”, — додав він.

Нагадуємо, NASA планує створення коаліції країн для освоєння Місяця.

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