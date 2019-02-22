Глава NASA: Израиль может сыграть важную роль в возвращении на Луну на постоянной основе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава NASA отметил, что Израиль может сыграть важную роль в возвращении на Луну на постоянной основе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.
Глава NASA отметил, что “Израиль может сыграть важную роль в возвращении на Луну на постоянной основе”. Он заострил внимание на планах этой страны доставить на Луну космический аппарат. Он будет находиться на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Запуск с космодрома на мысе Канаверал планируется осуществить вечером в четверг по местному времени (ночь на пятницу по Киеву).
“Израиль будет четвертой страной, которая достигнет поверхности Луны”, — сказал Брайденстайн. “Уникально в данном случае то, что эта миссия более чем на 90% финансируется из средств частного сектора. Это первый частный лунный посадочный модуль”, — добавил он.
Напоминаем, NASA планирует создание коалиции стран для освоения Луны.