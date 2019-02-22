NASA планує створення коаліції країн для освоєння Місяця

“Ми створюємо коаліцію країн, щоб повернутися на Місяць на постійній основі, — сказав він. — Іншими словами, на цей раз, коли ми прибудемо, ми залишимося (на Місяці)”. На питання про те, чи передбачається доставити до супутника Землі різні апарати, роботизовані системи або астронавтів США, Брайденстайн відповів: “Все перераховане”.

“Ми прибудемо і з людьми, і з посадочними модулями, і з місяцеходами, і з роботами”, — пояснив він. Як підкреслив Брайденстайн, з точки зору американської сторони, “мета полягає не в тому, щоб залишити (на Місяці) прапори і сліди, а потім не повертатися протягом 50 років”. “Ми хочемо прибути на постійній основі”, — додав він.

Як підкреслив Брайденстайн, при реалізації даних планів важливу роль можуть зіграти приватні компанії, в тому, що стосується розробок, що дозволяють багаторазово використовувати ракети-носії і космічні апарати. Глава NASA висловив надію на те, що одного разу “всі елементи інфраструктури між Землею і Місяцем можна буде застосовувати повторно”. “Це дозволить нам переміщатися туди і назад, але важливу роль в цьому відіграє приватний сектор”, — сказав він.

Брайденстайн підкреслив, що “Місяць привертає великий інтерес на міжнародному рівні”. Як він зазначив, причина цього полягає в тому, що “на Місяці є ресурси”, в тому числі “сотні мільярдів тонн льоду”, які, за його словами, в перспективі можуть бути використані як “засіб для підтримки життя”. “Це природні ресурси, які можна використовувати в самих різних цілях”, — додав глава космічного відомства США.

Як повідомляв УНН, NASA знайшло в кораблях Boeing і SpaceX загрозу для космічної програми.