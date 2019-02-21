NASA знайшло в кораблях Boeing і SpaceX загрозу для космічної програми

ukru
12:58 • 100079 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 221162 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 219185 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 206580 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 223618 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 202323 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 179196 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 337545 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 163102 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 288828 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 182853 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 183921 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 168074 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 155912 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 108609 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 255675 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 337545 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 288828 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 263289 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 223297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 115779 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 113946 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 117000 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 111763 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 118385 перегляди
Актуальне
NASA знайшло в кораблях Boeing і SpaceX загрозу для космічної програми

NASA знайшло в кораблях Boeing і SpaceX загрозу для космічної програми

Київ • УНН

 • 10898 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. NASA попередило компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях, які вони розробляють. Ці недоліки можуть відбитися на безпеці польотів, вважає аерокосмічне управління, повідомило Reuters з посиланням на джерела в аерокосмічній галузі США і звіт NASA за 2018 рік. Все це загрожує планам США відродити свою програму пілотованих польотів у космос, відзначає агентство, передає УНН.

Йдеться про кораблі CST-100 StarLiner (корабель Boeing) і Crew Dragon (корабель SpaceX). На 2 березня був запланований перший безпілотний запуск Crew Dragon, причому його переносили декілька разів, так як потрібно було провести додаткове тестування обладнання. Безпілотний запуск CST-100 StarLiner також був зміщений — з березня на квітень. Польоти з екіпажем до МКС SpaceX повинна була здійснити в липні поточного року, а Boeing — в серпні.

На початку лютого NASA представило щорічну доповідь, в якій говориться, що “є серйозні проблеми з поточними графіками запуску у SpaceX і Boeing”

У документі вказується чотири “ключові елементи ризику”. Відносно Boeing це вразливість теплового захисту капсули космічного корабля, SpaceX в доповіді згадується в зв’язку з технологією заправки ракети-носія, коли екіпаж знаходиться вже всередині капсули. У обох компаній є проблеми з ефективністю парашутних систем.

Два джерела Reuters вказують, що занепокоєння NASA пов’язано не тільки з цими недоробками. “На початок лютого список ризиків містив від 30 до 35 технічних проблем як у SpaceX, так і у Boeing. З’ясувати, з чим саме пов’язані ці проблеми, агентству не вдалося, але його співрозмовники повідомили, що компанії повинні вирішити “більшість” цих проблем, перш ніж відправляти астронавтів в польоти.

“У SpaceX і Boeing є зіставні проблеми, пов’язані з безпекою”, — сказало одне з джерел агентства в уряді США.

Представник Boeing Джош Барретт заявив Reuters, що компанія “закрила” ризик уразливості капсули корабля, завершивши програму випробувань в січні. “Наші цифри показують, що ми перевищуємо вимоги безпеки NASA”, — сказав Барретт.

У свою чергу представник SpaceX Джеймс Глісон сказав, що компанія розробила “одну з найбезпечніших і передових систем пілотованих польотів у космос з коли-небудь існуючих”.

Нагадуємо, корпорації Boeing знадобиться більш короткий термін, ніж компанії SpaceX, на те, щоб запустити новий космічний корабель спочатку без екіпажу, а потім з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС). Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу CNBC директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32