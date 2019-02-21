NASA знайшло в кораблях Boeing і SpaceX загрозу для космічної програми

Йдеться про кораблі CST-100 StarLiner (корабель Boeing) і Crew Dragon (корабель SpaceX). На 2 березня був запланований перший безпілотний запуск Crew Dragon, причому його переносили декілька разів, так як потрібно було провести додаткове тестування обладнання. Безпілотний запуск CST-100 StarLiner також був зміщений — з березня на квітень. Польоти з екіпажем до МКС SpaceX повинна була здійснити в липні поточного року, а Boeing — в серпні.

На початку лютого NASA представило щорічну доповідь, в якій говориться, що “є серйозні проблеми з поточними графіками запуску у SpaceX і Boeing”

У документі вказується чотири “ключові елементи ризику”. Відносно Boeing це вразливість теплового захисту капсули космічного корабля, SpaceX в доповіді згадується в зв’язку з технологією заправки ракети-носія, коли екіпаж знаходиться вже всередині капсули. У обох компаній є проблеми з ефективністю парашутних систем.

Два джерела Reuters вказують, що занепокоєння NASA пов’язано не тільки з цими недоробками. “На початок лютого список ризиків містив від 30 до 35 технічних проблем як у SpaceX, так і у Boeing. З’ясувати, з чим саме пов’язані ці проблеми, агентству не вдалося, але його співрозмовники повідомили, що компанії повинні вирішити “більшість” цих проблем, перш ніж відправляти астронавтів в польоти.

“У SpaceX і Boeing є зіставні проблеми, пов’язані з безпекою”, — сказало одне з джерел агентства в уряді США.

Представник Boeing Джош Барретт заявив Reuters, що компанія “закрила” ризик уразливості капсули корабля, завершивши програму випробувань в січні. “Наші цифри показують, що ми перевищуємо вимоги безпеки NASA”, — сказав Барретт.

У свою чергу представник SpaceX Джеймс Глісон сказав, що компанія розробила “одну з найбезпечніших і передових систем пілотованих польотів у космос з коли-небудь існуючих”.

Нагадуємо, корпорації Boeing знадобиться більш короткий термін, ніж компанії SpaceX, на те, щоб запустити новий космічний корабель спочатку без екіпажу, а потім з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС). Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу CNBC директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн.