NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут — с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing — в августе.

В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что “есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing”

В документе указывается четыре “ключевых элемента риска”. В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.

Два источника Reuters указывают, что беспокойство NASA связано не только с этими недоработками. “На начало февраля список рисков содержал от 30 до 35 технических проблем как у SpaceX, так и у Boeing. Выяснить, с чем именно связаны эти проблемы, агентству не удалось, но его собеседники сообщили, что компании должны решить “большинство” этих проблем, прежде чем отправлять астронавтов в полеты.

“У SpaceX и Boeing есть сопоставимые проблемы, связанные с безопасностью”, — сказал один из источников агентства в правительстве США.

Представитель Boeing Джош Барретт заявил Reuters, что компания “закрыла” риск уязвимости капсулы корабля, завершив программу испытаний в январе. “Наши цифры показывают, что мы превышаем требования безопасности NASA”, — сказал Барретт.

В свою очередь представитель SpaceX Джеймс Глисон сказал, что компания разработала “одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос из когда-либо существующих”.

Напоминаем, корпорации Boeing понадобится более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а затем с экипажем Международной космической станции (МКС). Такую мысль высказал в интервью телеканалу CNBC директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.