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NASA планирует создание коалиции стран для освоения Луны

NASA планирует создание коалиции стран для освоения Луны

Киев  •  УНН

 • 8212 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вашингтон намерен создать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного присутствия. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, информирует УНН.

“Мы создаем коалицию стран, чтобы вернуться на Луну на постоянной основе, — сказал он. — Другими словами, на этот раз, когда мы прибудем, мы останемся (на Луне)”. На вопрос о том, предполагается ли доставить к спутнику Земли различные аппараты, роботизированные системы или астронавтов США, Брайденстайн ответил: “Все перечисленное”.

“Мы прибудем и с людьми, и с посадочными модулями, и с луноходами, и с роботами”, — пояснил он. Как подчеркнул Брайденстайн, с точки зрения американской стороны, “цель состоит не в том, чтобы оставить (на Луне) флаги и следы, а потом не возвращаться в течение 50 лет”. “Мы хотим прибыть на постоянной основе”, — добавил он.

Как подчеркнул Брайденстайн, при реализации данных планов важную роль могут сыграть частные компании, в том, что касается разработок, позволяющих многократно использовать ракеты-носители и космические аппараты. Глава NASA выразил надежду на то, что однажды “все элементы инфраструктуры между Землей и Луной можно будет применять повторно”. “Это позволит нам перемещаться туда и обратно, но важную роль в этом играет частный сектор”, — сказал он.

Брайденстайн подчеркнул, что “Луна привлекает большой интерес на международном уровне”. Как он отметил, причина этого заключается в том, что “на Луне имеются ресурсы”, в том числе “сотни миллиардов тонн льда”, которые, по его словам, в перспективе могут быть использованы как “средство для поддержания жизни”. “Это природные ресурсы, которые можно использовать в самых разных целях”, — добавил глава космического ведомства США.

Как сообщал УНН, NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы.

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