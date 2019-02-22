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Японский зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу

Японский зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Японский космический зонд “Хаябуса-2” сделал в пятницу успешную посадку на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает УНН со ссылкой также на издание The Verge.

Аппарат сумел сесть на заранее выбранную относительно ровную площадку диаметром 6 м, расположенную у экватора астероида. После посадки “Хаябуса-2” выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и немедленно собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер. Взяв образцы его почвы, зонд взлетел с небесного тела.

Аппарат, как ожидается, вернется на орбиту астероида. Он будет находиться там до конца года. Предполагается, что “Хаябуса-2” совершит еще две посадки на это небесное тело и продолжит сбор его пород.

Нынешняя операция по посадке аппарата началась еще в четверг с опозданием почти на пять часов от намеченного времени из-за дополнительной проверки систем космического зонда. Поэтому скорость опускания на поверхность астероида с высоты примерно 20 км была существенно ускорена. Сложность операции заключалась в том, что операторы с Земли не могли управлять процессом посадки — сигнал до аппарата на таких расстояниях идет слишком долго. Поэтому “Хаябуса-2” выполнял свой сложный маневр самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку, который был заблаговременно сброшен в район посадки.

Как сообщал УНН, глава NASA отметил, что Израиль может сыграть важную роль в возвращении на Луну на постоянной основе.

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