Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми
Київ • УНН
Японія готується до перезапуску АЕС "Касівадзакі-Каріва" у префектурі Ніїгата, першої станції TEPCO після аварії на Фукусімі-1 у 2011 році. Цей крок, спрямований на енергетичну безпеку, викликає протести місцевих жителів, попри обіцянки інвестицій.
Японія робить історичний крок у відновленні ядерної енергетики: у понеділок префектура Ніїгата має офіційно схвалити запуск АЕС "Касівадзакі-Каріва". Це перша станція компанії TEPCO, яку повертають до роботи після катастрофи на "Фукусімі-1" у 2011 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Уряд прем'єрки Санае Такаїчі підтримує цей крок задля енергетичної безпеки та зниження витрат на імпорт викопного палива, який торік обійшовся країні у 68 млрд доларів. Очікується, що запуск першого реактора відбудеться вже 20 січня, що збільшить постачання енергії до Токіо на 2%.
Ми твердо прагнемо ніколи не повторити подібну аварію та забезпечити, щоб мешканці Ніїгати ніколи не пережили нічого подібного
Протести та страх перед минулим
Попри обіцянки компанії вкласти 641 млн доларів у розвиток регіону, 60% місцевих мешканців виступають проти. Серед активістів – Аяко Ога, яка у 2011 році втратила дім через опромінення.
Ми з власного досвіду знаємо про ризик ядерної аварії та не можемо його ігнорувати
Навіть губернатор Хідейо Ханадзумі, який підтримав рішення, зазначає: "Я хочу бачити еру, коли нам не доведеться покладатися на джерела енергії, які викликають занепокоєння".
