Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 17085 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 26403 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 27653 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 41452 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 67442 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 74754 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44491 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37744 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39664 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Японія готується до перезапуску АЕС "Касівадзакі-Каріва" у префектурі Ніїгата, першої станції TEPCO після аварії на Фукусімі-1 у 2011 році. Цей крок, спрямований на енергетичну безпеку, викликає протести місцевих жителів, попри обіцянки інвестицій.

Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми
Фото: Reuters

Японія робить історичний крок у відновленні ядерної енергетики: у понеділок префектура Ніїгата має офіційно схвалити запуск АЕС "Касівадзакі-Каріва". Це перша станція компанії TEPCO, яку повертають до роботи після катастрофи на "Фукусімі-1" у 2011 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряд прем'єрки Санае Такаїчі підтримує цей крок задля енергетичної безпеки та зниження витрат на імпорт викопного палива, який торік обійшовся країні у 68 млрд доларів. Очікується, що запуск першого реактора відбудеться вже 20 січня, що збільшить постачання енергії до Токіо на 2%.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ми твердо прагнемо ніколи не повторити подібну аварію та забезпечити, щоб мешканці Ніїгати ніколи не пережили нічого подібного – заявив речник TEPCO Масакацу Таката. 

– заявив речник TEPCO Масакацу Таката.

Протести та страх перед минулим

Попри обіцянки компанії вкласти 641 млн доларів у розвиток регіону, 60% місцевих мешканців виступають проти. Серед активістів – Аяко Ога, яка у 2011 році втратила дім через опромінення.

Ми з власного досвіду знаємо про ризик ядерної аварії та не можемо його ігнорувати – каже Ога. 

– каже Ога. 

Навіть губернатор Хідейо Ханадзумі, який підтримав рішення, зазначає: "Я хочу бачити еру, коли нам не доведеться покладатися на джерела енергії, які викликають занепокоєння".

Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі17.12.25, 22:51 • 13189 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Токіо