Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми

Японія робить історичний крок у відновленні ядерної енергетики: у понеділок префектура Ніїгата має офіційно схвалити запуск АЕС "Касівадзакі-Каріва". Це перша станція компанії TEPCO, яку повертають до роботи після катастрофи на "Фукусімі-1" у 2011 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Уряд прем'єрки Санае Такаїчі підтримує цей крок задля енергетичної безпеки та зниження витрат на імпорт викопного палива, який торік обійшовся країні у 68 млрд доларів. Очікується, що запуск першого реактора відбудеться вже 20 січня, що збільшить постачання енергії до Токіо на 2%.

Фото: Reuters

Ми твердо прагнемо ніколи не повторити подібну аварію та забезпечити, щоб мешканці Ніїгати ніколи не пережили нічого подібного

Попри обіцянки компанії вкласти 641 млн доларів у розвиток регіону, 60% місцевих мешканців виступають проти. Серед активістів – Аяко Ога, яка у 2011 році втратила дім через опромінення.

Ми з власного досвіду знаємо про ризик ядерної аварії та не можемо його ігнорувати