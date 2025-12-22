Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы
Киев • УНН
Япония готовится к перезапуску АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, первой станции TEPCO после аварии на Фукусиме-1 в 2011 году. Этот шаг, направленный на энергетическую безопасность, вызывает протесты местных жителей, несмотря на обещания инвестиций.
Япония делает исторический шаг в восстановлении ядерной энергетики: в понедельник префектура Ниигата должна официально одобрить запуск АЭС "Касивадзаки-Карива". Это первая станция компании TEPCO, которую возвращают к работе после катастрофы на "Фукусиме-1" в 2011 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Правительство премьера Санаэ Такаичи поддерживает этот шаг для энергетической безопасности и снижения затрат на импорт ископаемого топлива, который в прошлом году обошелся стране в 68 млрд долларов. Ожидается, что запуск первого реактора состоится уже 20 января, что увеличит поставки энергии в Токио на 2%.
Мы твердо стремимся никогда не повторить подобную аварию и обеспечить, чтобы жители Ниигаты никогда не пережили ничего подобного
Протесты и страх перед прошлым
Несмотря на обещания компании вложить 641 млн долларов в развитие региона, 60% местных жителей выступают против. Среди активистов – Аяко Ога, которая в 2011 году потеряла дом из-за облучения.
Мы по собственному опыту знаем о риске ядерной аварии и не можем его игнорировать
Даже губернатор Хидэё Ханадзуми, поддержавший решение, отмечает: "Я хочу видеть эру, когда нам не придется полагаться на источники энергии, вызывающие беспокойство".
