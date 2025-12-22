Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 5496 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 17055 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 26383 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 27633 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 41439 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67436 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74745 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44489 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37744 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39662 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"21 декабря, 14:14 • 4140 просмотра
Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном21 декабря, 14:52 • 4380 просмотра
Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте21 декабря, 15:05 • 4606 просмотра
МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше21 декабря, 15:16 • 6320 просмотра
В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области21 декабря, 15:27 • 4796 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 18849 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 41806 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 74745 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 112653 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Флорида
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 16790 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18678 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30934 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 52954 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36611 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Япония готовится к перезапуску АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, первой станции TEPCO после аварии на Фукусиме-1 в 2011 году. Этот шаг, направленный на энергетическую безопасность, вызывает протесты местных жителей, несмотря на обещания инвестиций.

Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы
Фото: Reuters

Япония делает исторический шаг в восстановлении ядерной энергетики: в понедельник префектура Ниигата должна официально одобрить запуск АЭС "Касивадзаки-Карива". Это первая станция компании TEPCO, которую возвращают к работе после катастрофы на "Фукусиме-1" в 2011 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство премьера Санаэ Такаичи поддерживает этот шаг для энергетической безопасности и снижения затрат на импорт ископаемого топлива, который в прошлом году обошелся стране в 68 млрд долларов. Ожидается, что запуск первого реактора состоится уже 20 января, что увеличит поставки энергии в Токио на 2%.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мы твердо стремимся никогда не повторить подобную аварию и обеспечить, чтобы жители Ниигаты никогда не пережили ничего подобного 

– заявил представитель TEPCO Масакацу Таката.

Протесты и страх перед прошлым

Несмотря на обещания компании вложить 641 млн долларов в развитие региона, 60% местных жителей выступают против. Среди активистов – Аяко Ога, которая в 2011 году потеряла дом из-за облучения.

Мы по собственному опыту знаем о риске ядерной аварии и не можем его игнорировать 

– говорит Ога. 

Даже губернатор Хидэё Ханадзуми, поддержавший решение, отмечает: "Я хочу видеть эру, когда нам не придется полагаться на источники энергии, вызывающие беспокойство".

Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире17.12.25, 22:51 • 13189 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Токио