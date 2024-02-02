Японія намагається послати меседж Дональду Трампу не укладати угоду з Китаєм - Reuters

Японія, найближчий союзник Америки в Азії, намагається послати меседж кандидату в президенти США Дональду Трампу: не намагайтеся укласти будь-яку угоду з Китаєм, що могла б перекреслити роки колективних зусиль з приборкання Пекіна та поставити під загрозу крихкий мир у регіоні, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

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Останніми тижнями Токіо активізував спроби взаємодіяти з людьми, близькими до Трампа, оскільки перемоги 77-річного політика на республіканських праймеріз в Айові та Нью-Гемпширі "дали йому змогу стати фаворитом на листопадових президентських виборах у деяких опитуваннях", зазначає видання.

Ця робота, детально описана в інтерв'ю з шістьма японськими чиновниками, як зазначено, відбувається в той час, коли прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда готується до квітневого державного візиту до США на запрошення президента США Джо Байдена.

Зусилля Японії включали відправлення високопоставленого діяча правлячої партії, щоб спробувати зустрітися з Трампом, а також взаємодію японських дипломатів з аналітичними центрами і колишніми американськими чиновниками, які підтримують Трампа, повідомили троє чиновників.

На думку Токіо, перше місце в списку занепокоєння Токіо посідає те, що, якщо Трамп повернеться до влади, він може спробувати укласти якусь угоду про торгівлю або безпеку між двома провідними економіками світу, що може підірвати нещодавні зусилля багатих країн "Групи семи" (G7) з протидії Китаю, зазначили шість чиновників.

Японські офіційні особи заявили, що не мають конкретних знань про плани Трампа, але ґрунтують свої побоювання на його публічних коментарях і діях під час його президентського терміну у 2017-2021 роках, коли він утримувався від багатостороннього співробітництва, захищав свої відносини з авторитарними лідерами, як-от Сі Цзіньпін, і безуспішно намагався укласти ядерну угоду з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Два представники міністерства закордонних справ Японії заявили, що вони побоюються, що Трамп може бути готовий послабити підтримку США сусіднього Тайваню в прагненні до угоди з Китаєм. За їхніми словами, такий крок може надати сміливості Пекіну, який претендує на Тайвань і не виключає можливості захоплення острова силою.

Помічник Трампа повідомив Reuters, що останнім часом між Трампом і японськими чиновниками не було жодних зустрічей. Вони не стали коментувати далі.

За словами шести японських чиновників, Токіо також стурбований тим, що Трамп може знову вдарити по Японії протекціоністськими торговельними заходами, як-от тарифи на сталь, і поновити вимоги до неї платити більше на покриття витрат на розміщення американських військ у країні, за словами шести японських чиновників.

За словами двох чиновників, інформаційно-роз'яснювальна робота Японії є частиною попереджувального підходу, спрямованого на те, щоб зрозуміти, чи вийдуть ці проблеми на поверхню, і донести позицію Токіо.

У своїй заяві міністерство закордонних справ Японії заявило, що "спостерігає за президентськими виборами у США з великим інтересом", зазначивши при цьому двопартійну прихильність США до американо-японського альянсу.

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