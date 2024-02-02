Япония пытается послать месседж Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем - Reuters

Япония, ближайший союзник Америки в Азии, пытается послать месседж кандидату в президенты США Дональду Трампу: не пытайтесь заключить какое-либо соглашение с Китаем, которое могло бы перечеркнуть годы коллективных усилий по обузданию Пекина и поставить под угрозу хрупкий мир в регионе, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

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В последние недели Токио активизировал попытки взаимодействовать с людьми, близкими к Трампу, поскольку победы 77-летнего политику на республиканских праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире "позволили ему стать фаворитом на ноябрьских президентских выборах в некоторых опросах", отмечает издание.

Эта работа, подробно описанная в интервью с шестью японскими чиновниками, как указано, происходит в то время, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида готовится к апрельскому государственному визиту в США по приглашению президента США Джо Байдена.

Усилия Японии включали отправку высокопоставленного деятеля правящей партии, чтобы попытаться встретиться с Трампом, а также взаимодействие японских дипломатов с аналитическими центрами и бывшими американскими чиновниками, поддерживающими Трампа, сообщили трое чиновников.

По мнению Токио, первое место в списке беспокойства Токио занимает то, что, если Трамп вернется к власти, он может попытаться заключить какое-то соглашение о торговле или безопасности между двумя ведущими экономиками мира, которое может подорвать недавние усилия богатых стран "Группы семи" (G7) по противодействию Китаю, указали шесть чиновников.

Японские официальные лица заявили, что у них нет конкретных знаний о планах Трампа, но они основывают свои опасения на его публичных комментариях и действиях во время его президентского срока в 2017-2021 годах, когда он воздерживался от многостороннего сотрудничества, защищал свои отношения с авторитарными лидерами, такими как Си Цзиньпин, и безуспешно пытались заключить ядерное соглашение с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Два представителя министерства иностранных дел Японии заявили, что они опасаются, что Трамп может быть готов ослабить поддержку США соседнего Тайваня в стремлении к соглашению с Китаем. По их словам, такой шаг может придать смелости Пекину, который претендует на Тайвань и не исключает возможности захвата острова силой.

Помощник Трампа сообщил Reuters, что в последнее время между Трампом и японскими чиновниками не было никаких встреч. Они не стали комментировать дальше.

По словам шести японских чиновников, Токио также обеспокоен тем, что Трамп может снова ударить по Японии протекционистскими торговыми мерами, такими как тарифы на сталь, и возобновить требования к ней платить больше на покрытие расходов на размещение американских войск в стране, по словам шести японских чиновников.

По словам двух чиновников, информационно-разъяснительная работа Японии является частью упреждающего подхода, направленного на то, чтобы понять, выйдут ли эти проблемы на поверхность, и донести позицию Токио.

В своем заявлении министерство иностранных дел Японии заявило, что "наблюдает за президентскими выборами в США с большим интересом", отметив при этом двухпартийную приверженность США американо-японскому альянсу.

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