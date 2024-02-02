Япония пытается послать месседж Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем - Reuters
Япония пытается послать сигнал Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем.
Правительство заложило предпосылки для внедрения цифровой сертификации операторов противоминной деятельности
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности, закладывая основу для цифровой сертификации.
В МВФ предупреждают, что европейские правительства могут пожалеть о поддержке протестующих фермеров
Директор-распорядитель МВФ заявил, что европейские правительства должны быть более устойчивыми к требованиям увеличить финансовую поддержку протестующих фермеров.
Табаевка не находится под контролем оккупантов, идут тяжелые бои - Евлаш
Пока под Табаевкой продолжались тяжелые бои и артиллерийские дуэли, село оставалось под контролем Украины, несмотря на заявления россиян о его захвате.
Пыталась перебежать проспект: в Киеве под колесами авто погибла 15-летняя девушка
По данным расследования, начатого прокуратурой Киева, 15-летняя девочка, которая пыталась перебежать оживленный проспект в Киеве, была сбита автомобилем и погибла на месте. Согласно результатам освидетельствования водителя на месте происшествия прибором "Драгер", признаков опьянения не обнаружено.
Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ
Количество угонов автомобилей в Украине в 2023 году вернулось к довоенному уровню: было угнано 1278 автомобилей, что близко к 1148 угнанным в 2021 году, но намного меньше, чем рекордные 12448 угнанных в 2022 году на фоне российского вторжения.
Профилактика заболеваний и реабилитация: Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения Украины и его немецкий коллега подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества между странами в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний, реабилитации, психического здоровья и модернизации систем здравоохранения.
Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн
В 2023 году NOVA уплатила 10,7 млрд грн налогов в Украине и инвестировала в страну 5,3 млрд грн.
Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное
россияне на оккупированных территориях Запорожской области передают захваченные украинские предприятия так называемой "корпорации развития", но на самом деле, это лишь способ разграбить активы региона и выгодно продать товары в россии. Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.
Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая
Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.