Яніка Мерило розповіла про те, як Мінінфраструктури буде легалізовувати таксі

"Дві третини українців вже використовують мобільні додатки, щоб замовити собі таксі. Технології розвиваються швидкими темпами, але застаріле законодавство не враховує цей розвиток, і зміни в закон не вносилися 15 років. Коли чинний на сьогодні закон складали, мобільних платформ ще не існувало, і закон регулює тільки "традиційне" таксі, яким сьогодні користується тільки 37% українців. Якщо врахувати сучасні реалії і створити рівні правила гри для всіх - ринок поступово виведеться з тіні і стане більш ліберальним і конкурентоспроможним", - написала Мерило.

За її словами, саме це і передбачає новий законопроект, який запропонувало Міністерство інфраструктури.

Щорічний обсяг ринку - приблизно 40 млрд гривень. Тут задіяно приблизно 220 перевізників, але надходження до бюджету дуже низькі. Також зараз безпека і якість послуг таксі бажає кращого, тому що немає достатнього контролю.

Новий законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення" передбачає в тому числі:



можливість перевізника через електронний кабінет зареєструвати себе в Реєстрі автомобільних перевізників. Якщо перевізника не буде в єдиному Реєстрі, то він не матиме права надавати послуги з перевезення пасажирів;



скасування ліцензування правил виходу на ринок для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміна його на повідомлення про початок такої діяльності;



підвищення забезпечення безпеки руху і відповідальності перевізників перед пасажирами;



створення можливості ведення діяльності в сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати терміном на один місяць або рік;



забезпечення надходжень податків і зборів від ведення такої діяльності;



обов'язкове страхування пасажирів, зростання якості послуг та підвищення безпеки;



створення сприятливих умов для чесної і прозорої конкуренції.



Також вона уточнила, що при ухваленні законопроекту патент потрібно купувати лише тим, хто здійснює внутрішні перевезення легковим автомобілем. Патент видається на місяць або рік. Вартість на рік - одна мінімальна зарплата. Якщо у вас електрокар - ціна на 50% нижче.

"Якщо закон ухвалять, Україна отримає легалізацію праці на ринку таксі, контроль за виконанням правил у секторі і додаткові надходження до бюджету. За попередніми підрахунками, якщо все запрацює, щорічно до казни надходитиме близько 1 млрд гривень. Пасажири також виграють. Адже поїздки стануть більш якісними, безпечними та застрахованими. А у перевізників будуть прозорі правила виходу на ринок і розвиток у транспортній сфері. Такий підхід повинен також достатньо врахувати еру нових технологій", - додала Мерило.