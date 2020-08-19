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Яніка Мерило розповіла про те, як Мінінфраструктури буде легалізовувати таксі

Яніка Мерило розповіла про те, як Мінінфраструктури буде легалізовувати таксі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні ринок таксі в Україні, за оцінкою Міністерства інфраструктури, на 98% перебуває у тіні. Багато перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензій, не оформлені і не зареєстровані як ФОПи. Про це повідомила радник міністра інфраструктури Яніка Мерило в своєму блозі, пише УНН.

"Дві третини українців вже використовують мобільні додатки, щоб замовити собі таксі. Технології розвиваються швидкими темпами, але застаріле законодавство не враховує цей розвиток, і зміни в закон не вносилися 15 років. Коли чинний на сьогодні закон складали, мобільних платформ ще не існувало, і закон регулює тільки "традиційне" таксі, яким сьогодні користується тільки 37% українців. Якщо врахувати сучасні реалії і створити рівні правила гри для всіх - ринок поступово виведеться з тіні і стане більш ліберальним і конкурентоспроможним", - написала Мерило.

За її словами, саме це і передбачає новий законопроект, який запропонувало Міністерство інфраструктури.

Щорічний обсяг ринку - приблизно 40 млрд гривень. Тут задіяно приблизно 220 перевізників, але надходження до бюджету дуже низькі. Також зараз безпека і якість послуг таксі бажає кращого, тому що немає достатнього контролю.

Новий законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення" передбачає в тому числі:

  • можливість перевізника через електронний кабінет зареєструвати себе в Реєстрі автомобільних перевізників. Якщо перевізника не буде в єдиному Реєстрі, то він не матиме права надавати послуги з перевезення пасажирів;
  • скасування ліцензування правил виходу на ринок для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміна його на повідомлення про початок такої діяльності;
  • підвищення забезпечення безпеки руху і відповідальності перевізників перед пасажирами;
  • створення можливості ведення діяльності в сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати терміном на один місяць або рік;
  • забезпечення надходжень податків і зборів від ведення такої діяльності;
  • обов'язкове страхування пасажирів, зростання якості послуг та підвищення безпеки;
  • створення сприятливих умов для чесної і прозорої конкуренції.

Також вона уточнила, що при ухваленні законопроекту патент потрібно купувати лише тим, хто здійснює внутрішні перевезення легковим автомобілем. Патент видається на місяць або рік. Вартість на рік - одна мінімальна зарплата. Якщо у вас електрокар - ціна на 50% нижче.

"Якщо закон ухвалять, Україна отримає легалізацію праці на ринку таксі, контроль за виконанням правил у секторі і додаткові надходження до бюджету. За попередніми підрахунками, якщо все запрацює, щорічно до казни надходитиме близько 1 млрд гривень. Пасажири також виграють. Адже поїздки стануть більш якісними, безпечними та застрахованими. А у перевізників будуть прозорі правила виходу на ринок і розвиток у транспортній сфері. Такий підхід повинен також достатньо врахувати еру нових технологій", - додала Мерило.

Українські Національні Новини

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