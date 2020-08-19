Яника Мерило рассказала о том, как Мининфраструктуры будет легализировать такси

“Две трети украинцев уже используют мобильные приложения, чтобы заказать себе такси. Технологии развиваются быстрыми темпами, но устаревшее законодательство не учитывает это развитие, и изменения в закон не вносились 15 лет. Когда действующий на сегодня закон составляли, мобильных платформ еще не существовало, и закон регулирует только "традиционное“ такси, которым сегодня пользуется только 37% украинцев. Если учесть современные реалии и создать равные правила игры для всех — рынок постепенно выведется из тени и станет более либеральным и конкурентоспособным”, — написала Мерило.

По её словам, именно это и предусматривает новый законопроект, который предложило Министерство инфраструктуры.

Ежегодный объем рынка — примерно 40 млрд гривен. Здесь задействовано примерно 220 перевозчиков, но поступления в бюджет очень низкие. Также сейчас безопасность и качество услуг такси желает лучшего, потому что нет достаточного контроля.

Новый законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ” предусматривает в том числе:



возможность перевозчика через электронный кабинет зарегистрировать себя в Реестре автомобильных перевозчиков. Если перевозчика не будет в едином Реестре, то он не будет иметь права предоставлять услуги по перевозке пассажиров;



отмена лицензирования правил выхода на рынок для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замена его на уведомление о начале такой деятельности;



повышение обеспечения безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;



создание возможности ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;



обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности;



обязательное страхование пассажиров, рост качества услуг и повышение безопасности;



создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.



Также она уточнила, что при принятии законопроекта патент нужно покупать только тем, кто осуществляет внутренние перевозки легковым автомобилем. Патент выдается на месяц или год. Стоимость в год — одна минимальная зарплата. Если у вас электрокар — цена на 50% ниже.

“Если закон примут, Украина получит легализацию труда на рынке такси, контроль за выполнением правил в секторе и дополнительные поступления в бюджет. По предварительным подсчетам, если все заработает, ежегодно в казну будет поступать около 1 млрд гривен. Пассажиры также выигрывают. Ведь поездки станут более качественными, безопасными и застрахованными. А у перевозчиков будут прозрачные правила выхода на рынок и развитие в транспортной сфере. Такой подход должен также достаточно учесть эру новых технологий”, — добавила Мерило.