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Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то Україні знадобиться на це 55 років - Лубінець

Київ • УНН

 • 38364 перегляди

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років.

Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то Україні знадобиться на це 55 років - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні знадобиться 55 років, якщо щодня країна повертатиме по одній українській дитині. Про це Лубінець заявив під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.

Деталі

Як заявив Лубінець, Україна вимагає, щоб всі дії рф були визнані геноцидом.

Остання резолюція Парламентської асамблеї ради Європи нарешті визнала рф країною, яка підтримує тероризм. Хоча і тут не правильна дефініція. російська федерація є країною терористом. І вони вчиняють геноцид по відношенню до наших українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну українську дитину кожного дня, то Україні знадобиться на це 55 років. У нас немає стільки часу

- сказав Лубінець.

Він додав, що українські діти для росіян - це ресурс.

Вони всіх українських дітей записують у військові організації, вони виховують з них солдатів, вони промивають мізки нашим дітям. І вони в майбутньому повинні бути членами російської армії, які будуть воювати проти нас, або проти іншої країни, в тому числі проти країни, які зараз займають позицію, що це їх не стосується,

- додав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що особисто не вірить у міжнародні організації, які б допомагали Україні повертати незаконно депортованих дітей.

Повертаючись до мирної ініціативи нашого президента це напевно виклик, на той стан міжнародної системи, який зараз у нас існує. Колеги, давайте відверто казати. Немає у світі системи захисту прав людини. Її не існує. У нас 10 років війна проти нашої країни, 2 роки повномасштабної війни. 10 років росіяни депортують українських дітей. Яка відповідь? Жодної. Ми досі розмірковуємо про відповідальність рф. Ми досі намагаємося переконати наших партнерів, що нам потрібно запустити спеціальний трибунал, ми просимо, щоб визнавали дії рф геноцидом,

- додав Уповноважений з прав людини.

За його словами, Президент України став лідером написання нового світопорядку.

Про це треба казати. Я особисто не в міжнародні організації. Ми віримо в конкретні країни. Ми віримо в Катар, який допоміг нам повернути цих 11 дітей, я вірю в зусилля Ватикану,

- додав Лубінець.

Нагадаємо

Одинадцять українських дітей, віком від 2 до 16 років, були повернуті з окупованих територій та росії за допомогою Катару. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

Павло Башинський

Павло Башинський

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