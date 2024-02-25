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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет - Лубинец

Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет - Лубинец

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 13:24  •  16002 просмотра

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По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, если Украина будет возвращать ежедневно по одному депортированному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украине понадобится 55 лет, если ежедневно страна будет возвращать по одному украинскому ребенку. Об этом Лубинец заявил во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Детали

Как заявил Лубинец, Украина требует, чтобы все действия рф были признаны геноцидом.

Последняя резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы наконец признала рф страной, которая поддерживает терроризм. Хотя и здесь не правильная дефиниция. российская федерация является страной террористом. И они совершают геноцид по отношению к нашим украинским детям. Если мы будем возвращать одного украинского ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет. У нас нет столько времени

- сказал Лубинец.

Он добавил, что украинские дети для россиян - это ресурс.

Они всех украинских детей записывают в военные организации, они воспитывают из них солдат, они промывают мозги нашим детям. И они в будущем должны быть членами российской армии, которые будут воевать против нас, или против другой страны, в том числе против страны, которые сейчас занимают позицию, что это их не касается,

- добавил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что лично не верит в международные организации, которые бы помогали Украине возвращать незаконно депортированных детей.

Возвращаясь к мирной инициативе нашего президента это наверняка вызов, на то состояние международной системы, которое сейчас у нас существует. Коллеги, давайте откровенно говорить. Нет в мире системы защиты прав человека. Ее не существует. У нас 10 лет война против нашей страны, 2 года полномасштабной войны. 10 лет россияне депортируют украинских детей. Какой ответ? Никакого. Мы до сих пор рассуждаем об ответственности рф. Мы до сих пор пытаемся убедить наших партнеров, что нам нужно запустить специальный трибунал, мы просим, чтобы признавали действия рф геноцидом,

- добавил Уполномоченный по правам человека.

По его словам, Президент Украины стал лидером написания нового миропорядка.

Об этом надо говорить. Я лично не в международные организации. Мы верим в конкретные страны. Мы верим в Катар, который помог нам вернуть этих 11 детей, я верю в усилия Ватикана,

- добавил Лубинец.

Напомним

Одиннадцать украинских детей в возрасте от 2 до 16 лет, были возвращены с оккупированных территорий и России с помощью Катара. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
katarКатар
ukrainaУкраина
Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то Україні знадобиться на це 55 років - Лубінець
If we return one child every day, it will take Ukraine 55 years - Lubinets
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Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет - Лубинец

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, если Украина будет возвращать ежедневно по одному депортированному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет.

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