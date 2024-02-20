Україна повернула ще 11 дітей з окупованих територій та росії за допомогою Катару
Київ • УНН
Одинадцять українських дітей, віком від 2 до 16 років, були повернуті з окупованих територій та росії за допомогою Катару. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися
Ще 11 українських дітей вделось повернути з окупованих територій та рф. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
"Одинадцять українських дітей вдома! Їх вдалося повернути з ТОТ та рф. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років", - повідомив Єрмак.
За його словами, робота з возз’єднання родин відбулася за взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
"Повернення відбулося за сприяння Держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу!" - резюмував глава ОП.
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Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубынець, Україні вдалося повернути 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.
"Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися", - додав Лубінець.
Він також додав, що спільно з українською командою дітей зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.