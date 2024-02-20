Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и россии с помощью Катара

Еще 11 украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий и рф. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Одиннадцать украинских детей дома! Их удалось вернуть из ВОТ и рф. Возраст возвращенных - от 2-х до 16-ти лет", - сообщил Ермак.

По его словам, работа по воссоединению семей состоялась при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Возвращение произошло при содействии Государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь!" - резюмировал глава ОП.

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Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 6 девочек, среди которых две родные двухлетние сестрички-двойняшки, и 5 мальчиков. Самому маленькому возвращенному ребенку - 2 года, самому старшему - 16 лет.

"Двух деток встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться", - добавил Лубинец.

Он также добавил, что совместно с украинской командой детей встречал посол Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.