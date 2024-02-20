Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и россии с помощью Катара
Киев • УНН
Одиннадцать украинских детей в возрасте от 2 до 16 лет, были возвращены из оккупированных территорий и россии с помощью Катара. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться
Еще 11 украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий и рф. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
"Одиннадцать украинских детей дома! Их удалось вернуть из ВОТ и рф. Возраст возвращенных - от 2-х до 16-ти лет", - сообщил Ермак.
По его словам, работа по воссоединению семей состоялась при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
"Возвращение произошло при содействии Государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь!" - резюмировал глава ОП.
Добавим
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 6 девочек, среди которых две родные двухлетние сестрички-двойняшки, и 5 мальчиков. Самому маленькому возвращенному ребенку - 2 года, самому старшему - 16 лет.
"Двух деток встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться", - добавил Лубинец.
Он также добавил, что совместно с украинской командой детей встречал посол Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.
Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и россии с помощью Катара
Одиннадцать украинских детей в возрасте от 2 до 16 лет, были возвращены из оккупированных территорий и россии с помощью Катара. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться
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