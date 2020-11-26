Якщо у людини є імунітет до COVID-19, її не повинні обмежувати - епідеміолог

"Багато країн так роблять: при наявності імуноглобуліну класу G, пацієнт не повинен перебувати на карантині в самоізоляції. В принципі, це обгрунтовано", - вважає вона.

На думку Сояк, опираючись на доказову базу про терміни дії антитіл від коронавірусу, ідея паспортів імунітету має сенс.

"Якщо це узгоджений період часу, який є доказовою базою, ідея паспортів імунітету класна, чудова - сам підхід мені подобається. Він дуже навіть логічний. Єдине - що ми повинні бути впевнені, що цей імунітет буде зберігатися", - розповіла лікар.

Сояк вважає, що саме тому ідея щомісячного підтвердження імунітету до COVID-19 за допомогою ІФА-тесту на антитіла має сенс. Це дасть гарантовану впевненість, що людина захищена від повторного зараження.