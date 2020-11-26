Если у человека есть иммунитет к COVID-19, его не должны ограничивать - эпидемиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новые исследования говорят о том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется от полугода и более. Это становится основой для обсуждения снятия ограничений из людей, у которых есть антитела, если у них нет риска заболеть или быть носителем. Отдельные страны уже при наличии у человека иммуноглобулина IgG (антитела) не закрывают человека на карантине и не отправляют на самоизоляцию, рассказала УНН врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.
"Многие страны так делают: при наличии иммуноглобулина класса G, пациент не должен находиться на карантине в самоизоляции. В принципе, это обусловлено", - считает она.
По мнению Сояк, опираясь на доказательную базу о сроках действия антител от коронавируса, идея паспортов иммунитета имеет смысл.
"Если это согласованный период времени, который является доказательной базой, идея паспортов иммунитета классная, замечательная - сам подход мне нравится. Он очень даже логичен. Единственное - что мы должны быть уверены, что этот иммунитет будет сохраняться", - рассказала врач.
Сояк считает, что именно поэтому идея ежемесячного подтверждения иммунитета к COVID-19 с помощью ИФА-теста на антитела имеет смысл. Это даст гарантированную уверенность, что человек защищен от повторного заражения.