Если у человека есть иммунитет к COVID-19, его не должны ограничивать - эпидемиолог

"Многие страны так делают: при наличии иммуноглобулина класса G, пациент не должен находиться на карантине в самоизоляции. В принципе, это обусловлено", - считает она.

По мнению Сояк, опираясь на доказательную базу о сроках действия антител от коронавируса, идея паспортов иммунитета имеет смысл.

"Если это согласованный период времени, который является доказательной базой, идея паспортов иммунитета классная, замечательная - сам подход мне нравится. Он очень даже логичен. Единственное - что мы должны быть уверены, что этот иммунитет будет сохраняться", - рассказала врач.

Сояк считает, что именно поэтому идея ежемесячного подтверждения иммунитета к COVID-19 с помощью ИФА-теста на антитела имеет смысл. Это даст гарантированную уверенность, что человек защищен от повторного заражения.