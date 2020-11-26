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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33931 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 53692 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66739 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 80298 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110788 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113215 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 125542 просмотра

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Если у человека есть иммунитет к COVID-19, его не должны ограничивать - эпидемиолог

Если у человека есть иммунитет к COVID-19, его не должны ограничивать - эпидемиолог

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новые исследования говорят о том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется от полугода и более. Это становится основой для обсуждения снятия ограничений из людей, у которых есть антитела, если у них нет риска заболеть или быть носителем. Отдельные страны уже при наличии у человека иммуноглобулина IgG (антитела) не закрывают человека на карантине и не отправляют на самоизоляцию, рассказала УНН врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

"Многие страны так делают: при наличии иммуноглобулина класса G, пациент не должен находиться на карантине в самоизоляции. В принципе, это обусловлено", - считает она.

По мнению Сояк, опираясь на доказательную базу о сроках действия антител от коронавируса, идея паспортов иммунитета имеет смысл.

"Если это согласованный период времени, который является доказательной базой, идея паспортов иммунитета классная, замечательная - сам подход мне нравится. Он очень даже логичен. Единственное - что мы должны быть уверены, что этот иммунитет будет сохраняться", - рассказала врач.

Сояк считает, что именно поэтому идея ежемесячного подтверждения иммунитета к COVID-19 с помощью ИФА-теста на антитела имеет смысл. Это даст гарантированную уверенность, что человек защищен от повторного заражения.

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