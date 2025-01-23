Якби все залежало від України, війна завершилася б завтра - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що якби закінчення війни залежало лише від України та демократичного світу, все закінчилося б уже завтра. Але путінська росія не відмовляється від своїх планів і продовжує агресію. Про це він сказав у інтерв'ю Euronews у Давосі, передає УНН.



Три роки, практично три роки війни. І, звісно, ніхто більше за Президента, ніхто більше за українців не хоче завершити цю війну, але завершити її справедливим миром. І, звісно, ми слухаємо і цінуємо готовність новообраного Президента Сполучених Штатів і нової адміністрації реально зробити це дійсністю, завершити цю війну справедливим миром - сказав Єрмак.

Єрмак зазначив, що це не можна вважати зміною наративу чи позицій України. Він підкреслив, що позиція країни була чіткою з самого початку: Україна є жертвою агресії, і її мета — відновлення справедливого миру та завершення війни.

Він також звернув увагу на те, що цьогорічна промова Президента України в Давосі була надзвичайно важливою для Європи. У ній звучав ключовий меседж: "Європо, прокидайся!" Єрмак наголосив, що це заклик до збереження єдності між Європою, Сполученими Штатами та Україною, адже лише спільними зусиллями можливо досягти миру через силу.

Єрмак висловив думку, що немає потреби у заявах президента Трампа чи інших лідерів намагатися точно визначити, що таке перемога. Він наголосив, що Україна завжди чітко заявляла: перемога — це справедливий мир. За його словами, нова адміністрація США, зокрема президент Трамп і його команда, усвідомлюють важливість завершення війни саме на таких умовах. Єрмак також висловив сподівання, що партнери України поділяють цю позицію, адже, хоча слова мають значення, вирішальними залишаються дії.

Але що ми бачимо: ми все ще маємо величезну підтримку України в американському суспільстві, ми бачимо дуже вражаючі цифри підтримки людей у Європі. Але, звісно, необхідно працювати — це те, що ми робимо: працюємо, говоримо, пояснюємо, чому ми шукаємо консультацій і продовжуємо діалог із новою адміністрацією, тому що ми не хочемо втрачати жодного дня чи години. Це важливо. На жаль, ця жахлива війна триває, - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.



Глава Офісу президента прокоментував такий наказ.

Я не хочу згадувати конкретні терміни. І повірте, я думаю, ніхто на цій планеті не знає точно, коли це закінчиться, тому що, якби це залежало від України і всього демократичного світу, все завершилося б вже завтра. Але, на жаль, путінська росія хоче продовжувати, вони не змінюють своїх планів - підсумував Єрмак.

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